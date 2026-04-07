Un accordo tra un'azienda di infrastrutture in fibra ottica e un'azienda di gestione dei rifiuti prevede l'integrazione della rete in fibra nel sistema di raccolta. La collaborazione mira a sviluppare soluzioni intelligenti attraverso l’uso di fibra e Internet delle cose. La notizia è stata comunicata da un rappresentante di una delle due società durante un evento ufficiale.

Giuseppe Gola, al vertice di Open Fiber, ha annunciato un accordo con Ama per integrare l’infrastruttura in fibra ottica nel sistema di gestione dei rifiuti. L’obiettivo è trasformare il servizio di igiene urbana attraverso la digitalizzazione dei processi di raccolta. L’operazione prevede che l’operatore Ftth metta a disposizione la propria rete per supportare l’evoluzione tecnologica del gestore ambientale. Si tratta del primo patto di collaborazione tra le due entità, volto a potenziare l’efficienza dei servizi tramite l’uso di strumenti avanzati. Il progetto si baserà sull’implementazione di sistemi di monitoraggio intelligenti, come telecamere evolute e sensori IoT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fibra e IoT per Ama: così nasce la raccolta rifiuti intelligente

Roma: incendio in centro raccolta rifiuti, Ama “fiamme gia’ spente, ipotesi doloso”Un incendio ha colpito il Centro di raccolta rifiuti Ama a Vigne Nuove, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Incendio al centro di raccolta Ama, bruciano due container con rifiuti elettroniciFiamme nel centro di raccolta Ama di Vigne Nuove nel tardo pomeriggio di ieri, bruciano due container di rifiuti elettronici: cosa è successo.

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