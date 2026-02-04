Incendio al centro di raccolta Ama bruciano due container con rifiuti elettronici

Un incendio si è sviluppato nel centro di raccolta Ama a Vigne Nuove nel tardo pomeriggio di ieri. Le fiamme hanno avvolto due container di rifiuti elettronici. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento il rogo, che avrebbe potuto causare problemi più gravi. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma i danni sono consistenti. Le cause sono ancora da chiarire.

Approfondimenti su Vigne Nuove Incendio a Vigne Nuove: incendio nel centro di raccolta AMA di via dell'Ateneo Salesiano Un incendio si è scatenato nel centro di raccolta AMA di via dell'Ateneo Salesiano, nel III Municipio di Roma. Incendio al Nuovo Salario: fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell'Ateneo Salesiano Un incendio si è sviluppato nel centro di raccolta AMA di via dell'Ateneo Salesiano, nel III Municipio.

