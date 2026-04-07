Fiamme tra e colline di Faetano i vigili del fuoco di Rimini in supporto dei colleghi sammarinesi

Lunedì sera si è sviluppato un incendio boschivo in una vasta area collinare di Faetano, nella Repubblica di San Marino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini per aiutare i colleghi sammarinesi a contenere le fiamme. L'incendio ha interessato un'ampia porzione di territorio e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna informazioni sono state comunicate sui danni o eventuali persone coinvolte.

Interessata un'ampia area boschiva nei pressi della scuola elementare, il personale del 115 è riuscito a circoscrivere le fiamme prime che arrivassero a lambire le abitazioni E' scoppiato nella tarda serata di lunedì un incendio boschivo che ha interessato una vasta area collinare a Faetano, nella Repubblica di San Marino, coi vigili del fuoco di Rimini accorsi in supporto dei colleghi del Titano. L'allarme è scattato verso le 23 nei pressi della scuola elementare facendo intervenire la Squadra Antincendio della Polizia civile che ha chiesto poi aiuto al personale del 115 italiano. Il rogo è stato circoscritto prima che arrivasse a lambire alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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