Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli il video dei vigili del fuoco tra le fiamme

Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, causando l’evacuazione di 22 appartamenti vicini. Le fiamme sono divampate nella struttura, e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnerle. Un video mostra le fiamme che avvolgono il teatro, mentre i pompieri lavorano senza sosta per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Sono 22 gli appartamenti che saranno evacuati in seguito all’ incendio che ha colpito e distrutto il teatro Sannazaro di Napoli. Lo conferma il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano, che definisce la situazione “sotto controllo”. “Al momento – spiega – è impossibile stabilire il numero delle persone che sono state evacuate in quanto alcuni appartamenti non erano abitati al momento dell’incendio. All’interno del teatro le fiamme sono sotto controllo mentre restano dei focolai all’interno di due appartamenti”. L’area del teatro è transennata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video dei vigili del fuoco tra le fiamme Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola, vigili del fuoco al lavoro Un incendio ha coinvolto questa mattina la cupola del teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni alla struttura. Incendio a Napoli, danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro: l'intervento dei vigili del fuoco Un incendio scoppiato all’alba in via Chiaia, a Napoli, ha causato danni seri alla cupola del Teatro Sannazaro. Napoli, incendio in corso al Teatro Sannazzaro. L'intervento dei Vigili del Fuoco Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro. FOTO; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Napoli, incendio a Chiaia: brucia la cupola del teatro Sannazaro; Incendio nel cuore di Chiaia, brucia la cupola del teatro Sannazaro VIDEO. Napoli, incendio al teatro Sannazaro, i residenti: «Chiusi in casa con i fazzoletti sul naso, c'è una nube enorme»Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia per l'incendio che ha coinvolto ... msn.com Napoli, grave incendio al Teatro Sannazaro: persone intossicate e Vigili del Fuoco in azioneIncendio al Teatro Sannazaro: fiamme alte a Chiaia, residenti intossicati e soccorsi in azione. Gli ultimi aggiornamenti dopo l'emergenza a Napoli. notizie.it Incendio nel cuore di Napoli: in fiamme il teatro Sannazaro. Il rogo è scoppiato nella notte a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, il fuoco ha avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. I vigili del fuoco sono al lavoro dall’alba per domare l'in facebook Grave incendio alle prime ore di oggi al teatro Sannazaro, in via Chiaia, a #Napoli. I vigili del fuoco, intorno alle 5 di stamane, sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha provocato l'intossicazione di alcune persone che sono state trasportat x.com