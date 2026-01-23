Follonica | incendio distrugge appartamento in centro persona salvata dalle fiamme

Nella serata del 22 gennaio 2026, a Follonica si è verificato un incendio in un appartamento del centro, in via Ugo Foscolo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a mettere in sicurezza le persone coinvolte. Un residente è stato salvato dalle fiamme, mentre l’appartamento è stato gravemente danneggiato. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze di emergenza per garantire la sicurezza della zona.

FOLLONICA (GROSSETO) – Momenti di paura nella tarda serata di ieri, 22 gennaio 2026, a Follonica. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Ugo Foscolo. All’arrivo delle squadre, l’incendio risultava già completamente sviluppato e coinvolgeva anche la terrazza dell’abitazione. Alcuni residenti, corsi in strada, segnalavano la possibile presenza di una persona ancora all’interno dell’appartamento. I vigili del fuoco hanno quindi proceduto allo spegnimento delle fiamme e contestualmente a raggiungere la terrazza del terzo piano mediante autoscala operando dall’esterno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Fiamme altissime nel centro di Follonica, appartamento distrutto da un incendio devastanteUn incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa sera nel centro di Follonica, coinvolgendo un appartamento al quarto piano di un edificio.

