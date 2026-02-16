Treno deragliato nel Vallese una valanga travolge il convoglio | feriti e linea bloccata nelle Alpi

Un treno è deragliato nel Vallese, causando l’interruzione della linea e ritardi per i pendolari. La causa dell’incidente è stata una valanga che ha travolto il convoglio mentre attraversava le Alpi svizzere. I soccorritori hanno trovato alcuni feriti tra i passeggeri e stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona.

Un treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, lungo una delle principali direttrici ferroviarie alpine. L'incidente si è verificato sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto compreso tra Goppenstein e Briga, in una zona montuosa dove la ferrovia corre incastonata tra pareti rocciose e pendii esposti. Il convoglio è uscito dai binari improvvisamente, interrompendo una delle arterie ferroviarie più importanti della regione e provocando un'immediata mobilitazione dei soccorsi. Il deragliamento ha colto di sorpresa passeggeri e personale di bordo, trasformando un normale viaggio mattutino in una situazione di emergenza nel cuore delle Alpi svizzere. Sul treno viaggiavano circa 80 persone. La linea rimarrà chiusa almeno fino a domani.