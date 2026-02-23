Treno in fiamme a Rignano | linea bloccata disagi per i pendolari

Un principio di incendio su un treno diretto da Arezzo a Pistoia ha causato l’interruzione della linea a Rignano, creando disagi ai pendolari. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle 7:25 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i passeggeri. Il treno è stato fermato immediatamente, e i viaggiatori sono stati fatti scendere in tutta fretta. La circolazione ferroviaria resta sospesa nella zona.

Alle 7:25 di questa mattina, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Rignano sull’Arno per un principio di incendio su un treno diretto da Arezzo a Pistoia. L’incendio, già spento all’arrivo delle squadre, ha causato l’interruzione della linea ferroviaria. Non ci sono state persone coinvolte. Il treno, partito da Arezzo e diretto a Pistoia, ha un principio di incendio nel locomotore, nei pressi della stazione di Rignano sull’Arno. L’allarme è scattato alle 7:25, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti sul posto con una squadra e un’autobotte. Al loro arrivo, l’incendio era già stato domato, ma le operazioni di verifica hanno richiesto l’interruzione della linea elettrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

