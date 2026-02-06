Dalla Fiera delle capre e dell’asinello alle specialità del sud | in Bergamasca week-end fra tradizioni

Le fiere tornano a riempire il weekend in Bergamasca. Ad Ardesio, si celebra ancora la tradizione con la Fiera delle capre e dell’asinello, attirando famiglie e appassionati. A Treviglio, invece, si svolge “Sud in Foot”, una manifestazione dedicata alle specialità del Sud Italia e non solo, con stand di cibo e musica dal vivo. Due eventi diversi, ma entrambi portano in piazza le radici e le tradizioni della regione.

Dalla Fiera delle capre e dell’asinello ad Ardesio alla Fiera “Sud in Foot” con le specialità della cucina meridionale e non solo a Treviglio. Nella provincia di Bergamo nel fine-settimana vengono proposti eventi fra tradizioni dal sapore folk. Ecco gli appuntamenti. Dal 6 al 8 febbraio 2026 Tipico Eventi vi invita a “Sud in Food – il Sud in Fiera”, il format dedicato alle tradizioni enogastronomiche e non solo del Sud Italia, che prende vita nel contesto di Treviglio Fiera. Un intero padiglione per viaggiare in tutto il Sud Italia rimanendo a pochi passi da casa: tre giornate per scoprire le bontà, le bellezze e la cultura di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia! La manifestazione aprirà venerdì dalle 18:00 fino alle 24.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Torna protagonista ad Ardesio la tradizione dell'allevamento in montagna con la 26esima Fiera delle Capre e 24esima dell'asinello, accompagnata dal convegno "Vivere in Montagna: protagonisti!"