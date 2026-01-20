Maria Di Benedetto spegne 102 candeline | grande festa ad Aragona

Maria Di Benedetto compie 102 anni e la comunità di Aragona si è riunita per celebrare questa significativa ricorrenza. La festa, organizzata in famiglia, ha incluso momenti di convivialità, decorazioni floreali e simboli che hanno reso speciale questo traguardo. Un'occasione per commemorare la lunga vita di Maria e condividere un momento di vicinanza e affetto con i suoi cari.

Aragona in festa per i 102 anni di Maria Di Benedetto. La ricorrenza è stata celebrata con una festa in famiglia, nella quale non sono mancati torta, palloncini, numeri giganti e una decorazione floreale. Da tutta la comunità sono arrivati auguri e messaggi di affetto per la longeva concittadina.

