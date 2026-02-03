Una vita tra famiglia e ricordi | Norina Maccolini spegne 101 candeline

Norina Maccolini ha spento 101 candeline alla Rsa San Rocco di Fusignano. Circondata da familiari, operatori e autorità locali, ha festeggiato il suo compleanno in un clima di gioia e semplicità. Il sindaco Nicola Pondi e l’assessora Cristina Baldini hanno partecipato alla cerimonia, dimostrando vicinanza e affetto per la donna e la sua lunga vita tra famiglia e ricordi.

Grande festa alla Rsa San Rocco di Fusignano tra parenti e amministratori per la storia di una donna che visse il dramma della Seconda guerra mondiale Originaria di Bizzuno, Norina Maccolini è nata il 2 febbraio del 1925, trasferendosi ancora molto piccola nella località Abbadesse della frazione Villa Prati di Bagnacavallo. Qui ha conosciuto e poi sposato Angelo Ballardini, ma non prima di aver attraversato un periodo di lontananza forzata, durante il fidanzamento, a causa della linea del fronte della Seconda guerra mondiale quando coincideva con il fiume Senio. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Maria Luisa e Mario, e oggi la famiglia si è allargata fino a contare due nipoti e quattro pronipoti.

