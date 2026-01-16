Parte la potatura degli alberi Strade chiuse e divieti di sosta

Da martedì 28 febbraio al 31 marzo, saranno in corso lavori di potatura degli alberi ad alto fusto in varie zone di Bellaria Igea Marina. Durante questo periodo, alcune strade potrebbero essere chiuse o soggette a divieti di sosta per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Occhio alla viabilità. Scatteranno da martedì e proseguiranno fino al 31 marzo i lavori di potatura delle alberature ad alto fusto in diverse zone di Bellaria Igea Marina. L'intervento, programmato dal Comune, comporterà modifiche alla viabilità e divieti di sosta in sette vie cittadine: Agedabia, Ennio (lato mare ferrovia), Gellio, Italico, E. Mauro nel tratto compreso tra via Venezia e via Milano, Panzini tra via Rubicone e via Arno e Settembrini. Nei tratti interessati dai lavori, dalle 7 alle 18, sarà vietato il transito ai veicoli, fatta eccezione per residenti, mezzi di soccorso, trasporto pubblico e mezzi autorizzati.

