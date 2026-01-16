Mostra e allenamento in spiaggia Festa della birra e spettacoli

Questa settimana in Emilia-Romagna si propone un calendario ricco di eventi, tra dimostrazioni sportive sulla spiaggia, sessioni di allenamento e momenti di relax. Inoltre, sono previsti spettacoli e la tradizionale festa della birra, offrendo occasioni di intrattenimento per tutti. Una proposta variegata che invita a scoprire la regione attraverso esperienze diverse, in un contesto naturale e vivace.

Un programma che non smette di stupire quello atteso questa settimana in Emilia-Romagna. Ecco alcuni dei tanti appuntamenti. Si parte con la cultura a Bologna, alla biblioteca Salaborsa Lab, dove proseguirà fino al 31 gennaio la mostra Fiabe di Itabashi, promossa dal Comune di Bologna. Celebra l'incontro tra due culture (quella italiana e quella giapponese) con un'esposizione di libri illustrati e storie per l'infanzia. Espongono le due artiste giapponesi Aizawa Fumi e Umeco. Si passa al gusto con l'Octoberfest che incontra la Romagna fuori stagione. L'evento è a Cesena e durerà tre giorni: da oggi a domenica.

