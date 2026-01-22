Le iniziative del Comune di Sommacampagna per il Giorno della memoria tra cinema teatro e approfondimenti

Il Comune di Sommacampagna per il Giorno della Memoria 2026 propone un programma che integra cinema, teatro e approfondimenti storici. L'iniziativa mira a stimolare la riflessione sul passato e il suo significato nel presente, coinvolgendo la comunità in un percorso di consapevolezza e memoria condivisa. Un modo per ricordare e comprendere, attraverso diverse forme di approfondimento, l’importanza di preservare i valori di tolleranza e rispetto.

Sommacampagna sceglie di ricordare il Giorno della Memoria 2026 con un percorso articolato e coerente, capace di intrecciare cinema, approfondimento storico e teatro per accompagnare la comunità in una riflessione che non guarda solo al passato, ma interroga il presente.

