Sassuolo celebra il Giorno della Memoria | un programma di eventi tra scuole teatro e cerimonie

23 gen 2026

Sassuolo ricorda il Giorno della Memoria con un programma di eventi che coinvolge scuole, teatro e cerimonie. L'iniziativa, avviata con lo spettacolo

È iniziato ieri mattina, con lo spettacolo "Anna Frank" al teatro Carani riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il ricco programma di appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Circolo Culturale Artemisia ed il Liceo A.F Formiggini, in.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

