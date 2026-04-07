Il Benevento Calcio ha ottenuto la promozione in Serie B dopo tre stagioni, portando il club e il territorio del Sannio in una nuova divisione del campionato. La vittoria viene vista come il frutto di una strategia e di un impegno costante, che hanno premiato la determinazione della squadra e la visione del club. La promozione suscita entusiasmo tra i tifosi e le comunità locali della provincia.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La promozione del Benevento Calcio in Serie B rappresenta un risultato straordinario che riporta il Sannio nel campionato cadetto dopo tre stagioni e restituisce entusiasmo a un intero territorio”. Lo dichiara Mario Ferraro, responsabile regionale per le aree interne di Fratelli d’Italia Campania. “Questo traguardo – prosegue Ferraro – è il frutto di una progettualità solida e lungimirante, guidata dalla visione e dalla determinazione del presidente Oreste Vigorito, che negli anni ha saputo costruire un modello virtuoso, capace di coniugare risultati sportivi e radicamento territoriale. Il Benevento Calcio è molto più di una squadra: è simbolo e patrimonio identitario del Sannio, un elemento di coesione e un volano di crescita anche sotto il profilo sociale ed economico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferraro (Fdi): “Benevento in Serie B, orgoglio del Sannio: premiate visione e determinazione”

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