L’ultimo volo del Generale Montanari | Modigliana saluta il suo pilota delle Frecce Tricolori
Venerdì 13 febbraio, il cimitero della Misericordia di Modigliana ha ricevuto le salme del Generale Massimo Montanari, morto in un incidente aereo durante un’esibizione delle Frecce Tricolori. La comunità ha reso omaggio al pilota, ricordando la sua carriera militare e la passione per il volo che lo aveva portato a volare in cielo fino all’ultimo giorno. Un’ultima cerimonia semplice ha accompagnato il suo addio, mentre amici e colleghi si stringevano intorno ai familiari.
Venerdì 13 febbraio il cimitero della “Misericordia” di Modigliana ha accolto le spoglie mortali del generale Massimo Montanari. L’ufficiale pilota dell’Aeronautica Militare ha fatto parte della Pan Frecce Tricolori per un lungo periodo, contribuendo al perfezionamento delle figure acrobatiche e al conseguente successo e conferma dei valori tecnici e della rappresentatività aeronautica italiana nel mondo. Le associazioni d’Arma degli Alpini, della Cavalleria e dell’Arma Aeronautica di Forlì e di Modigliana hanno alzato i loro Labari mentre, sull’attenti, le note del “Silenzio”, dopo la benedizione, suggellavano l’ultimo rispettoso ed affettuoso saluto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dal G91 all'Mb339, è stato un pilastro della storia delle Frecce Tricolori: addio al generale Massimo Montanari
È morto domenica mattina a 89 anni il generale Massimo Montanari, una figura chiave della storia delle Frecce Tricolori.
Addio al #TopGun di Modigliana. Domenica è scomparso all’età di 89 anni Massimo Montanari, un punto di riferimento delle #FrecceTricolori. A Montanari è giunto l’omaggio del sindaco Jader Dardi sui social: “Questa mattina si è spento il Generale, Massimo facebook
Il top gun Massimo Montanari sarà sepolto nella sua Modigliana: “Era modesto, un esempio per tanti” x.com