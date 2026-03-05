Avellino presentazione del libro di Serena Terziani I fatti del Circeo

Domenica 8 marzo alle 10 presso il Circolo della Stampa di Avellino si svolgerà la presentazione del libro “I fatti del Circeo” scritto da Serena Terziani. L'evento prevede la partecipazione dell'autrice che illustrerà i contenuti dell’opera, dedicata a un episodio storico di grande rilevanza. L'iniziativa è aperta al pubblico e si svolge in un ambiente dedicato alla cultura e alla comunicazione.

Domenica 8 marzo, alle ore 10, presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione del libro "I fatti del Circeo", scritto da Serena Terziani. Dialogano con l'autrice Claudia Iandolo, docente e scrittrice; e Floriana Mastandrea, sociologa e giornalista. Introduce la giornalista Giulia Di Cairano.