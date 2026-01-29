Città più verde in arrivo 150 alberi Imprese pronte alla piantumazione

Inizia il progetto di riqualificazione ambientale a Pozzuolo Martesana. Sono arrivati i 150 alberi che verranno piantati nei prossimi giorni. Le imprese sono pronte a partire, e il lavoro di riqualificazione del verde pubblico sta per cominciare, coinvolgendo sia il capoluogo che la frazione.

Le piante sono già arrivate, le imprese pronte a mettersi al lavoro. A Pozzuolo Martesana 150 nuovi alberi, le piantumazioni partiranno in questi giorni, al via il "maquillage verde" di capoluogo e frazione. Gli alberi, tutti autoctoni e di differente tipologia, saranno messi a dimora in aree diverse del paese e della frazione e in particolare in alcuni parchi, a sventare il rischio calore nei luoghi di maggiore ritrovo. È il sindaco Angelo Maria Caterina a raccontare, in un video diffuso sui canali comunali, l’arrivo delle piante, pronte alla loro nuova destinazione: il prelievo in vivaio con trattori e rimorchi, il viaggio e poi l’ingresso in paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

