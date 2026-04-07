Fermato mentre forza la porta di un bar | arrestato un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia mentre cercava di forzare la porta di un bar in via Marconi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che era già noto alle forze dell’ordine per precedenti. La polizia ha accertato che l’uomo aveva tentato di entrare nel locale con l’intento di commettere un furto.

Un uomo di 35 anni, straniero e con precedenti, è stato arrestato dalla polizia perché accusato di un furto in un bar di via Marconi. I fatti risalgono alla notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile, quando alla centrale operativa sono arrivate alcune segnalazioni da parte di cittadini che hanno notato l’uomo mentre forzava la porta del bar. Una volante è giunta sul posto in pochi minuti, rintracciando il 35enne mentre tentava di nascondersi dietro a un furgone. L’uomo è stato raggiunto e bloccato. I poliziotti hanno notato che il 35enne aveva dei tagli sulle mani; inoltre, con sé aveva una robusta barra di metallo. Successivamente, grazie alle immagini di videosorveglianza presenti sul posto, gli agenti hanno visto che l’uomo ha prima forzato la porta dell’esercizio commerciale e successivamente ha rotto la vetrata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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