Scoperto a spacciare tenta la fuga in motorino guidando senza patente | 35enne fermato e arrestato

Un uomo di 35 anni è stato fermato a Falconara Marittima dopo essere stato sorpreso a spacciare droga. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha cercato di scappare in motorino senza patente, ma è stato comunque arrestato. La polizia aveva già ricevuto una denuncia nei suoi confronti e aveva eseguito un arresto prima di procedere con il provvedimento del questore.

Colto in flagrante dalle forze di polizia intervenute, che lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. Dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio FALCONARA MARITTIMA – Era stato colto in flagrante e fermato dagli agenti in possesso di droga da ‘piazzare’, dopo la denuncia e l’arresto arriva il provvedimento del questore. Emesso un avviso orale nei confronti di una uomo di origini tunisine di circa 35 anni, che nei giorni era stato scoperto dalle forze dell’ordine con addosso sostanze stupefacenti detenuta ai fini di spaccio. Dopo aver capito di essere stato intercettato dalle forze di polizia intervenute, l'uomo aveva tentato di darsi alla fuga mettendosi alla guida di un motorino, per poi essere raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ruba un’auto e tenta la fuga, 35enne arrestato dopo un inseguimentoTempo di lettura: 2 minuti Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per aver rubato...

Droga e soldi, tenta la fuga e aggredisce carabinieri: 35enne tunisino arrestato a Bovisio MasciagoLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e...