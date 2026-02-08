Napoli Vasto fermato con hashish marijuana crack e cocaina | 35enne arrestato

La Polizia di Napoli ha arrestato un uomo di 35 anni trovato in possesso di droga sia in strada che in casa. Durante un controllo, gli agenti hanno sequestrato oltre 600 grammi di sostanze, tra hashish, marijuana, crack e cocaina. L’uomo è stato portato in questura e ora rischia una lunga detenzione.

La Polizia scopre droga in strada e oltre 600 grammi in casa: sequestrati hashish, marijuana, crack e cocaina.. Proseguono i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione e il traffico di droga. Nel pomeriggio del 6 febbraio, la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Fermato in via Aquila: aveva hashish e marijuana addosso. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

