Tadej Pogacar vince le Strade Bianche | Attacco pianificato? Più o meno Seixas? La sua fama è meritata

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche con un attacco solitario di oltre due ore, lasciando gli avversari indietro dopo averli superati a distanza. Durante la corsa, ha spiegato che il suo attacco non era completamente pianificato, ma più o meno spontaneo, e ha commentato positivamente le prestazioni di Seixas, riconoscendone la fama. La gara si è conclusa con Pogacar che ha attraversato il traguardo da solo, dopo aver superato gli avversari in modo deciso.

Il copione è sempre lo stesso: attacco solitario a lunghissima gittata, a distanze siderali dal traguardo, avversari ko dopo qualche pedalata, assolo d’autore per più di due ore e poi l’inchino all’arrivo. Tadej Pogacar si è ripetuto alle Strade Bianche: ha piazzato la rasoiata risolutiva a ottanta chilometri, ha mangiato i vari tratti di sterrato ed è giunto in Piazza del Campo a Siena con un minuto di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il fuoriclasse sloveno ha festeggiato per la quarta volta in carriera nella Classica in terra toscana (la terza consecutiva), in occasione del suo debutto stagionale e a due settimane dall’inizio dell’intensa primavera dedicata alle Monumento (si incomincerà il 21 marzo con la Milano-Sanremo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar vince le Strade Bianche: “Attacco pianificato? Più o meno. Seixas? La sua fama è meritata” Leggi anche: Tadej Pogacar stacca tutti e vince la quarta Strade Bianche. Impressiona Paul Seixas Leggi anche: Strade Bianche 2026: Tadej Pogacar al debutto stagionale. La Milano-Sanremo obiettivo n.1 POGACAR è imbattibile! Evenepoel ancora secondo | HIGHLIGHTS | Europei Ciclismo 2025 Una selezione di notizie su Tadej Pogacar. Temi più discussi: Il leggendario omaggio a Pogacar: un pezzo di Strade Bianche prende il suo nome; Poga?ar nella leggenda di Strade Bianche: Colle Pinzuto è intitolato a lui; STRADE BIANCHE. UN CIPPO PER LA STORIA: COLLE PINZUTO DEDICATO A TADEJ POGACAR. GALLERY; Strade Bianche 2026, riecco Pogacar: startlist e dove vederla. Tadej Pogacar vince le Strade Bianche: Attacco pianificato? Più o meno. Seixas? La sua fama è meritataIl copione è sempre lo stesso: attacco solitario a lunghissima gittata, a distanze siderali dal traguardo, avversari ko dopo qualche pedalata, assolo ... oasport.it Pogacar re di Siena: la Strade Bianche è sua. In migliaia sugli sterrati, la festa del ciclismo in piazza del CampoIl campione del mondo sloveno rispetta i pronostici, parte a 80 km dall’arrivo o offre il solito spettacolo in solitaria. Alle sue spalle il talento Seixas. Tra le donne trionfa Chabbey. E domani tocc ... lanazione.it Tadej Pogacar in mezzo alla gente, travolto dal solito grande affetto da parte del pubblico #Ciclismo #Cycling #StradeBianche #Pogacar x.com Tadej Pogacar ataca a 79 km de meta Strade Bianche 2026 - facebook.com facebook