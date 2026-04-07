Fedez sposerà Giulia Honegger | la sorpresa agli amici nel giorno di Pasqua

Durante le festività di Pasqua del 2026, si è diffusa la notizia che Fedez, noto rapper e personaggio pubblico, ha annunciato il matrimonio con Giulia Honegger. La coppia ha organizzato una sorpresa rivolta ai loro amici, che hanno ricevuto la comunicazione dell’unione inaspettatamente. La scelta di celebrare il matrimonio nel periodo pasquale ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e sui giornali di settore.

Il mondo del gossip italiano è stato travolto da una notizia che ha del clamoroso proprio durante le festività pasquali del 2026. Al centro della scena troviamo ancora una volta Fedez, che sembra aver definitivamente voltato pagina dopo la turbolenta fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper milanese avrebbe infatti confidato agli amici più stretti la ferma intenzione di convolare a nuove nozze con la sua attuale compagna, la stilista Giulia Honegger. La rivelazione è giunta in un clima di festa, trasformando un semplice pranzo pasquale in un evento mediatico di portata nazionale, arricchito da dettagli che suggeriscono un legame ormai solidissimo e proiettato verso un futuro comune. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fedez sposerà Giulia Honegger: la sorpresa agli amici nel giorno di Pasqua Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio)All'anulare della giovane stilista spunta un anello di diamanti: "Quando è innamorato, il cantante non bada alle spese del cuore" Pasqua, la... “Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger”: la foto pubblicata a Pasqua e le voci sul matrimonio nel 2027Fedez conferma la notizia della gravidanza di Giulia Honegger con una storia Instagram in cui si intravede il pancino della compagna. Temi più discussi: Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio); Fedez e Giulia Honegger: spunta l’indizio sul sesso del bebè in arrivo; Marianna Aprile, la giornalista si sposa a 50 anni: Tanto tempo sola, ero felice. Ma lui, Cristiano, meritava un cambio vita; Fedez papà per la terza volta, la migliore amica di Giulia Honegger svela (per errore) il sesso. Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio)All'anulare della giovane stilista spunta un anello di diamanti: Quando è innamorato, il cantante non bada alle spese del cuore ... today.it Fedez sposerà Giulia Honegger: la sorpresa agli amici nel giorno di PasquaIl mondo del gossip italiano è stato travolto da una notizia che ha del clamoroso proprio durante le festività pasquali del 2026. Al centro della scena ... thesocialpost.it «Le voci si rincorrevano da settimane, ma questa foto sembra parlare chiaro» – è il commento che spopola online dopo lo scatto condiviso durante le vacanze di Pasqua. Fedez e Giulia Honegger hanno scelto di trascorrere quei giorni insieme, lasciando spaz - facebook.com facebook Giulia Honegger incinta L’indiscrezione sulla nuova compagna di Fedez x.com