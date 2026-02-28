Fedez ha deciso di intervenire per chiarire le voci che circolano sulla possibile attesa di un terzo figlio con la fidanzata Giulia Honegger. La cantante e influencer ha confermato di essere incinta, smentendo così le speculazioni che avevano preso piede nelle ultime settimane. La coppia non ha ancora annunciato ufficialmente la notizia, ma le conferme arrivano direttamente da loro.

Fedez rompe il silenzio sui gossip che parlano di un terzo figlio in arrivo con la fidanzata Giulia Honegger. Ecco cosa ha dichiarato il rapper! Leggi anche: Chiara Ferragni dice una grande verità su Fedez: e se si fosse comportata lei come ha fatto lui? Apriti cielo! Negli ultimi giorni il mondo del gossip si è acceso attorno a una domanda precisa: Fedez sta per diventare padre per la terza volta? Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da settimanali e siti di spettacolo, la sua attuale compagna sarebbe incinta e pronta a regalare un fratellino o una sorellina a Leone e Vittoria. Le voci si sono diffuse rapidamente, alimentate dall’ipotesi di un possibile annuncio pubblico in occasione del Festival di Sanremo, un evento musicale molto seguito. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma Fedez aspetta oppure no il terzo figlio? La fidanzata Giulia Honegger è incinta? Ecco la sua risposta

"Giulia Honegger incinta, la fidanzata di Fedez aspetta un maschietto, il rapper pronto a diventare padre per la terza volta" - RUMORFedez e Giulia Honegger aspetterebbero un bambino: la ragazza nelle ultime settimane avrebbe un atteggiamento più riservato e coprirebbe la pancia...

Leggi anche: “La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta”, rispunta il gossip su Fedez padre per la terza volta

FEDEZ REAGISCE ALLA NOTIZIA DELLA GRAVIDANZA DELLA FIDANZATA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giulia Honegger.

Temi più discussi: Fedez, perché tutti si aspettano l’annuncio della gravidanza a Sanremo 2026; Male necessario, il testo e il significato della canzone di Fedez & Masini a Sanremo 2026; Fedez aspetta un figlio da Giulia Honegger? La risposta del rapper al gossip; Sanremo 2026: tra le lacrime della Brancale e il Male necessario di Fedez-Masini, ecco i segreti del Festival che inizia stasera.

Fedez aspetta il terzo figlio da Giulia Honegger? Il dettaglio durante le vacanze di CapodannoSe l’ex moglie Chiara Ferragni ha appena chiuso un capitolo doloroso della sua vita professionale con la recente sentenza di proscioglimento nel caso Pandoro-gate, Fedez sembra del tutto concentrato ... dilei.it

Fedez-Chiara Ferragni aspettano un maschietto. Ecco l’indiscrezioneOrmai la notizia sembra certa: Fedez e Chiara Ferragni diventeranno genitori. Dopo settimane di supposizioni, basate soprattutto sull’attività social dei due, ma anche delle persone che li frequentano ... 105.net

Da giorni si parla di una possibile gravidanza di Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez. E molti si aspettavano che lui l'avrebbe annunciata dal palco dell'Ariston, durante la prima serata del Festival di Sanremo. Ma, prima dello spettacolo, Fedez ha sme - facebook.com facebook

Accanto a Fedez c’è anche la compagna Giulia Honegger, stilista milanese con cui sta insieme dal 2025 #Fedez #Sanremo2026 x.com