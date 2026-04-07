Una foto pubblicata nel giorno di Pasqua ha sollevato sospetti tra i follower, portando alla luce possibili novità nella vita di una coppia nota al pubblico. Nello scatto, le immagini sembrano suggerire una gravidanza e, forse, un matrimonio imminente. I dettagli condivisi sui social hanno attirato l’attenzione, alimentando discussioni e speculazioni tra gli utenti. La coppia, finora discreta, non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La foto di Pasqua che accende i sospetti. Una semplice immagine pubblicata nel giorno di Pasqua ha riacceso il gossip. Fedez ha condiviso alcuni scatti di Giulia Honegger, e un dettaglio non è passato inosservato: il pancino visibile, mostrato senza alcun tentativo di nasconderlo. Per molti, si tratta di una conferma indiretta delle voci di gravidanza che circolano ormai da settimane. Se così fosse, per il rapper sarebbe il terzo figlio, dopo Leone e Vittoria avuti con Chiara Ferragni, mentre per Honegger si tratterebbe della prima maternità. Voci di matrimonio: possibile data nel 2027. Ma non è tutto. Accanto al tema della gravidanza, nelle ultime ore si è fatto spazio anche quello delle nozze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Fedez e Giulia Honegger: indizi di gravidanza e possibili nozze in arrivo

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Fedez e Giulia Honegger Voci di Gravidanza e Riservatezza

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