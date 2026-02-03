Giulia Honegger e Fedez | il giallo della gravidanza

Durante la vacanza invernale, sono state scattate alcune foto che mostrano un possibile cambiamento nella vita di Giulia Honegger e Fedez. Le immagini suggeriscono che la coppia potrebbe essere in attesa di un bambino, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La notizia ha fatto il giro del gossip, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli.

. Le ultime immagini scattate durante la vacanza invernale della coppia suggeriscono un cambiamento importante nella vita privata della stilista e del celebre rapper milanese. La stilista milanese Giulia Honegger, nota per la sua proverbiale riservatezza, occupa oggi il centro delle cronache rosa. Secondo recenti indiscrezioni, la compagna di Fedez sarebbe incinta, pronta a dare inizio a un nuovo capitolo della loro storia d’amore. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rilanciato la notizia, confermando i sospetti nati dopo settimane di avvistamenti e scatti rubati. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Fedez si prepara a diventare papà per la terza volta.

Fedez e Giulia Honegger: amore e stile mondano a Milano

«Manteniamola come un’indiscrezione, a meno che non ci sia una normale ritrosia nel comunicare la notizia per scaramanzia», ha chiarito Andrea Biavardi, direttore di Oggi. Eppure le voci su Fedez e Giulia Honegger non si fermano. A due anni dalla fine dell - facebook.com facebook