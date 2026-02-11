Fedez e Giulia Honegger sono stati visti con un anello che potrebbe essere l’anello di fidanzamento. La coppia si prepara a un grande passo: si parla di nozze e di una possibile gravidanza. I due sembrano decisi a condividere presto questa nuova fase della loro vita.

Continuano le indiscrezioni sul futuro sentimentale di Fedez e Giulia Honegger. La coppia non solo sarebbe in attesa di un figlio, ma starebbe anche progettando le nozze. A confermarlo ci sarebbe un anello di fidanzamento spuntato sul dito della giovane stilista. Fedez e Giulia Honegger, spunta l’anello. Dopo il divorzio da Chiara Ferragni e lo scandalo causato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, Fedez ha scelto di vivere lontano dai riflettori la sua relazione con Giulia Honegger. Una storia d’amore importante, protetta dai gossip e dall’invadenza, con pochissime foto pubblicate sui social e poca voglia di raccontarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez e Giulia Honegger spunta l’anello di fidanzamento: gravidanza in vista

Approfondimenti su Fedez GiuliaHonegger

Dopo settimane di voci sulla sua presunta gravidanza, Giulia Honegger mostra finalmente l’anello al dito.

Da settimane si parla di una possibile gravidanza per Fedez e Giulia Honegger.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fedez e Giulia Honegger presto genitori L’indiscrezione sulla gravidanza accende il gossip

Ultime notizie su Fedez GiuliaHonegger

Argomenti discussi: Fedez e Giulia Honegger, cicogna in arrivo? L'indiscrezione sulla gravidanza; Fedez di nuovo papà? Tutti gli indizi sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger; La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta, rispunta il gossip su Fedez padre per la terza volta; Fedez e Giulia Honegger in attesa di un maschietto: l’indiscrezione.

Dopo le voci sulla gravidanza spunta l’anello al dito di Giulia Honegger, Fedez e la fidanzata pronti a fare famigliaLa storia d'amore tra Fedez e Giulia Honegger prosegue ormai a gonfie vele. I due sono più uniti che mai e lo dimostrano anche i fatti. Da qualche tempo circola la voce che lei possa essere in dolce a ... fanpage.it

Fedez, Giulia Honegger incinta e bimba in arrivo: esplode il gossip sulla gravidanzaSecondo gli ultimi rumor la compagna del rapper in gara a Sanremo sarebbe in dolce attesa: tra gli indizi sul futuro della coppia anche un vistoso anello ... libero.it

«Nessuna dichiarazione, solo gesti e complicità che alimentano la narrazione di una relazione sempre più consolidata. » Le ultime immagini di Fedez e Giulia Honegger per le strade di Brera non sono passate inosservate. Tra una visita al Museo della Scienz - facebook.com facebook

Esplode il gossip! Fedez starebbe per diventare papà, la fidanzata Giulia Honegger sarebbe incinta x.com