Fedez e Giulia Honegger spunta l’anello di fidanzamento | gravidanza in vista
Fedez e Giulia Honegger sono stati visti con un anello che potrebbe essere l’anello di fidanzamento. La coppia si prepara a un grande passo: si parla di nozze e di una possibile gravidanza. I due sembrano decisi a condividere presto questa nuova fase della loro vita.
Continuano le indiscrezioni sul futuro sentimentale di Fedez e Giulia Honegger. La coppia non solo sarebbe in attesa di un figlio, ma starebbe anche progettando le nozze. A confermarlo ci sarebbe un anello di fidanzamento spuntato sul dito della giovane stilista. Fedez e Giulia Honegger, spunta l’anello. Dopo il divorzio da Chiara Ferragni e lo scandalo causato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona, Fedez ha scelto di vivere lontano dai riflettori la sua relazione con Giulia Honegger. Una storia d’amore importante, protetta dai gossip e dall’invadenza, con pochissime foto pubblicate sui social e poca voglia di raccontarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Fedez GiuliaHonegger
Dopo le voci sulla gravidanza spunta l’anello al dito di Giulia Honegger, Fedez e la fidanzata pronti a fare famiglia
Dopo settimane di voci sulla sua presunta gravidanza, Giulia Honegger mostra finalmente l’anello al dito.
"Una bimba in arrivo". Impazza il gossip su Fedez e Giulia Honegger (e spunta un anello sospetto)
Da settimane si parla di una possibile gravidanza per Fedez e Giulia Honegger.
Fedez e Giulia Honegger presto genitori L’indiscrezione sulla gravidanza accende il gossip
Ultime notizie su Fedez GiuliaHonegger
Argomenti discussi: Fedez e Giulia Honegger, cicogna in arrivo? L'indiscrezione sulla gravidanza; Fedez di nuovo papà? Tutti gli indizi sulla presunta gravidanza di Giulia Honegger; La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta, rispunta il gossip su Fedez padre per la terza volta; Fedez e Giulia Honegger in attesa di un maschietto: l’indiscrezione.
Dopo le voci sulla gravidanza spunta l’anello al dito di Giulia Honegger, Fedez e la fidanzata pronti a fare famigliaLa storia d'amore tra Fedez e Giulia Honegger prosegue ormai a gonfie vele. I due sono più uniti che mai e lo dimostrano anche i fatti. Da qualche tempo circola la voce che lei possa essere in dolce a ... fanpage.it
Fedez, Giulia Honegger incinta e bimba in arrivo: esplode il gossip sulla gravidanzaSecondo gli ultimi rumor la compagna del rapper in gara a Sanremo sarebbe in dolce attesa: tra gli indizi sul futuro della coppia anche un vistoso anello ... libero.it
«Nessuna dichiarazione, solo gesti e complicità che alimentano la narrazione di una relazione sempre più consolidata. » Le ultime immagini di Fedez e Giulia Honegger per le strade di Brera non sono passate inosservate. Tra una visita al Museo della Scienz - facebook.com facebook
Esplode il gossip! Fedez starebbe per diventare papà, la fidanzata Giulia Honegger sarebbe incinta x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.