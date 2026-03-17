Un settimanale ha pubblicato foto che sembrano confermare la gravidanza di Fedez e Giulia Honegger. Dopo settimane di indiscrezioni e pettegolezzi, le immagini sono state ritenute abbastanza chiare da suggerire questa notizia. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente, ma le fotografie sono state condivise su diversi mezzi di informazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan e curiosi.

Dopo settimane di indiscrezioni, foto sospette e pettegolezzi il settimanale Chi è riuscito a mettere a segno quello che, a tutti gli effetti, sembra uno scoop. Giulia Honegger, stilista milanese nonché compagna di Fedez, è incinta e le foto pubblicate dalla rivista lasciano poco spazio ai dubbi. Il rapper di Rozzano e la compagna diventeranno presto genitori e le evidenti rotondità della giovane stilista milanese sembrano confermarlo. Le foto a Milano. La notizia circolava da tempo ma solo le foto scattate dai paparazzi di Chi hanno messo fine alle speculazioni. "Le prime foto che indicano la dolce attesa di Giulia Honegger, compagna di Fedez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fedez e Giulia Honegger presto genitori? Le foto confermano la gravidanza

Articoli correlati

Leggi anche: Fedez presto papà per la terza volta: tutti i dettagli sulla gravidanza di Giulia Honegger

Giulia Honegger e Fedez: il giallo della gravidanzaLe ultime immagini scattate durante la vacanza invernale della coppia suggeriscono un cambiamento importante nella vita privata della stilista e del...

Fedez e Giulia Honegger presto genitori L’indiscrezione sulla gravidanza accende il gossip

Approfondimenti e contenuti su Giulia Honegger

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano una femmina?; Fedez e Giulia Honegger, la foto dei due insieme che alimenta il sospetto sulla gravidanza; Fedez e Giulia Honegger aspettano una femmina, il gossip sulla gravidanza torna con il gender reveal; Fedez e Giulia Honegger aspettano una femmina? Il gossip sulla gravidanza e il presunto gender reveal.

Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio, ufficiale: svelata la reazione di Chiara FerragniFedez e Giulia Honegger diventeranno genitori: Chi Magazine, con un servizio esclusivo, ha reso noto di aver appreso che il rapper e la giovane stilista aspettano un figlio o una figlia e che la gravi ... gossipetv.com

«Fedez e Giulia Honegger aspettano un bambino»: le foto su Chi. Ecco come ha reagito Chiara FerragniFedez e la sua fidanzata, la stilista Giulia Honegger, come si vocifera da tempo, aspetterebbero un bambino. Una notizia mai ufficializzata ma che il rapper avrebbe comunicato anche alla ... ilmattino.it

"Fedez ha detto a Chiara di aspettare un figlio" La notizia della gravidanza di Giulia Honegger non si arresta. A rilanciare adesso è il settimanale Chi che rivela anche la comunicazione da parte di Fedez alla sua ex moglie Chiara Ferragni. - facebook.com facebook

« #fedez e #giulia honegger aspettano un bambino. Lo avrebbero già comunicato a #chiara ferragni» x.com