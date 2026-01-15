Castel San Pietro Romano calcio il ds Valente | Bisogna cambiare registro

Castel San Pietro Romano (Rm) – Non è stata positiva la prima gara della gestione di mister Andrea Scotini (subentrato a Vinicio Quaresima) al Castel San Pietro Romano. All’esordio nel campionato di Prima categoria sulla panchina prenestina, l’allenatore ha incassato un k.o. per 3-2 “in casa” (si gioca ancora a Zagarolo per l’indisponibilità del campo di Castel San Pietro Romano, ormai quasi pronto) contro il Città di Cave. A parlare della sfida e del momento complicato è il direttore sportivo Felice Valente: “Siamo in un momento di confusione mentale e sicuramente c’è anche un problema di fiducia perché vedo la squadra psicologicamente intimorita. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Castel San Pietro Romano calcio, il presidente Ceccarelli: “Presto torneremo a casa” Leggi anche: Castel San Pietro Romano calcio, D’Ambrosi: “A Valmontone vittoria pesante” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Castel San Pietro Romano (calcio, Prima cat.), Scotini è il neo allenatore: “Questo club è organizzato”; Castel San Pietro Romano (calcio, Prima cat.), il ds Valente: “Bisogna cambiare registro”; Acquedotto del Simbrivio, lavori rimandati causa maltempo: niente interruzione idrica; analisi acqua valide per legge Castel San Pietro Romano. Castel San Pietro Romano, Valente: "Serve subito un cambio di passo" - Il direttore sportivo gialloblù parla del momento complicato della squadra, senza perdere di vista gli obiettivi legati alla Coppa Lazio ... gazzettaregionale.it

