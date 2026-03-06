Gallipoli bloccata | Fasano chiede chiarezza no ai giochi politici

A Gallipoli, la situazione politica è ferma e senza un accordo chiaro tra opposizione e civismo. Fasano ha richiesto trasparenza, mentre il blocco delle attività politiche continua a creare tensioni. La mancanza di un fronte unito mette in discussione la stabilità locale, lasciando la città in attesa di sviluppi concreti. La situazione resta incerta e senza una soluzione immediata.

La politica locale a Gallipoli vive un momento di stallo che rischia di trasformarsi in una situazione assurdamente kafkiana, dove la convergenza tra le forze dell'opposizione e del civismo non si è ancora concretizzata pubblicamente. Flavio Fasano ha lanciato un appello diretto affinché partiti e movimenti escano allo scoperto, chiarendo che lui e Giuseppe Coppola sono pronti a servire, ma rifiutano i giochi politici opachi. L'intervento avviene nel contesto delle imminenti elezioni amministrative, con l'ex sindaco Stefano Minerva che ha concluso il suo decennio alla guida della città. La richiesta di trasparenza mira a superare le perdite di tempo accumulate negli ultimi mesi, puntando su un ticket politico condiviso basato su un programma comune per la salute pubblica e lo sviluppo urbano.