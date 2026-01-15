Il 28 gennaio 2026, a Roma, UAP – Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori – organizza una conferenza stampa presso la Club House di piazza di Monte Citorio 116 alle ore 11. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e i media sulle criticità del sistema sanitario, con particolare attenzione all'accesso alle cure, alla sicurezza dei pazienti e alla qualità delle prestazioni. Un tema di interesse condiviso che riguarda tutti i cittadini.

Il 28 gennaio 2026 UAP – Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori – terrà a Roma, alle 11 presso la Club House di piazza di Monte Citorio 116, una conferenza stampa per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media su alcune criticità strutturali del sistema sanitario, che stanno producendo effetti concreti sull'accesso alle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sulla qualità delle prestazioni. "Negli ultimi mesi si sono affermate scelte normative e organizzative che, pur presentate come semplificazioni o interventi tecnici, stanno introducendo regole diseguali per prestazioni sanitarie uguali, con il rischio di abbassare selettivamente gli standard di qualità e di trasferire sul cittadino il peso delle incoerenze del sistema - spiega la dott. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giorlandino (Uap): "Sanità, regole e tutela dei cittadini: perché il tema riguarda tutti"

