Oggi si svolge una manifestazione organizzata dall’Uap, che non rappresenta solo una categoria, ma si propone di difendere il Servizio sanitario nazionale. I partecipanti rivendicano la necessità di intervenire sulle criticità del sistema sanitario, sottolineando come le riforme recenti abbiano creato disfunzioni. La protesta si concentra sul nuovo nomenclatore e sulla farmacia dei servizi, che secondo i manifestanti presentano alcune storture.

“Quella di oggi non è una manifestazione di categoria. È una manifestazione per difendere il Servizio sanitario nazionale”. Dal palco del teatro Brancaccio di Roma Mariastella Giorlandino scandisce queste parole con convinzione, mentre inaugura la manifestazione nazionale dell’ Uap, l’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata di cui è presidente. Moderato da Alessandro Cecchi Paone, l’evento ha riunito i presidenti delle organizzazioni professionali della sanità accreditata. Ad animare il dibattito è il nuovo nomenclatore tariffario, cioè lo strumento che stabilisce quanto il Ssn riconosce per ogni prestazione sanitaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuovo nomenclatore e farmacia dei servizi: le storture della sanità secondo l’Uap

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