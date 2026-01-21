Catania arrestato un ladro d’auto grazie alla pronta segnalazione di un cittadino

A Catania, un giovane di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di furto su un’auto in sosta. L’arresto è stato possibile grazie alla pronta segnalazione di un cittadino, che ha consentito un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. L’indagato è ora a disposizione delle autorità, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Intervento rapido della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un giovane di 27 anni ritenuto responsabile di un furto su un'auto in sosta, nel rispetto della presunzione di innocenza, valida fino a sentenza definitiva. La segnalazione decisiva alla Sala Operativa. La Sala Operativa della Questura di Catania ha ricevuto una chiamata da parte di un cittadino che aveva notato un uomo introdursi all'interno di un veicolo parcheggiato in via Vittorio Emanuele, intento a rovistare nell'abitacolo e a nascondere oggetti nelle tasche. L'operatore ha mantenuto il contatto telefonico con il segnalante, chiedendo di descrivere in tempo reale quanto stava accadendo, mentre contemporaneamente veniva diramata la nota di furto in atto alle pattuglie presenti in zona.

