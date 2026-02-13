Far East Film Festival | il nuovo poster dell’edizione 28

Il Far East Film Festival presenta il nuovo poster dell’edizione 28, svelato ieri sera durante la cerimonia di apertura a Udine, in una sala gremita di appassionati e addetti ai lavori. Il motivo principale è la volontà di catturare l’essenza dei cinema asiatici, ma questa volta il design si distingue per un’immagine stilizzata di un drago che avvolge il titolo, simbolo di forza e tradizione. La scelta artistica nasce dall’esigenza di rappresentare la fusione tra passato e presente, un elemento che caratterizza questa edizione del festival.

Sì, certo, i film. Sì, certo, gli incontri e gli eventi. Sì, certo, i ritmi e i riti di una quotidianità che esiste solo per pochi giorni all’anno. Quasi fosse una dimensione parallela (e, pensandoci bene, lo è veramente). Piccolo o grande, ogni festival cinematografico è fatto di tutto questo. Ma niente di tutto questo avrebbe la stessa rilevanza, e la stessa profonda bellezza, se ad abitarci dentro non ci fosse il pubblico. Perché il pubblico di un festival cinematografico non è una semplice somma di spettatori: è una moltitudine di anime. E proprio sull’idea di moltitudine si è concentrato il Far East Film Festival, commissionando l’ immagine della 28ª edizione al pluripremiato illustratore americano Andy Rementer (assistito dall’art director udinese Margherita Urbani ). 🔗 Leggi su Udine20.it

