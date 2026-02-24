Far East Film Festival 28 hai già scelto il tuo accredito?

La campagna accrediti per il Far East Film Festival 28 è partita, per la crescente richiesta di pass si sono attivate nuove opzioni. Red Panda, White Tiger e Black Dragon sono i tre pass disponibili, con sconti speciali per gli Under 26. Molti appassionati hanno già scelto il loro accredito per partecipare alle anteprime e agli eventi esclusivi del festival. La decisione di quale pass acquistare diventa cruciale per vivere al meglio questa edizione.

La campagna accrediti per il FEFF28 è già attiva! Red Panda, White Tiger, Black Dragon: scopri tutti gli accrediti disponibili e scegli quello più adatto a te! Se hai meno di 26 anni potrai acquistare le due opzioni dedicate proprio agli Under 26, usufruendo di un ulteriore sconto sulla tariffa. Torna inoltre l'accredito Press riservato ai professionisti della stampa, per rispondere alle esigenze di chi, da sempre o per la prima volta, supporta e promuove il festival con il proprio lavoro! E fino a lunedì 2 marzo sarà possibile acquistare online il proprio accredito Red Panda o White Tiger (anche nella versione per gli under 26) con tariffa speciale Early Bird.