Fantacampionato la flop 11 della 31ª giornata di Serie A

Nella 31ª giornata di Serie A, alcuni giocatori hanno ricevuto le valutazioni più basse nelle formazioni del fantacalcio. Tra questi, portieri e difensori si sono distinti per le prestazioni insufficienti, con voti inferiori alla sufficienza. La giornata ha visto risultati contrastanti e alcune delusioni tra i protagonisti di campo, influenzando le scelte dei fantallenatori per le prossime partite.

La 31ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 1 a 0 del Napoli sul Milan. Protagonista in negativo il portiere della Roma Svilar, che ha chiuso con 0 a causa dei cinque gol subiti contro l'Inter. Insufficienza grave anche per Martin del Genoa, che ha sbagliato un rigore nel match contro la Juventus. Ecco anche tutti gli altri calciatori che compongono la flop 11 della giornata del Fantacampionato Gazzetta, schierata con il modulo 4-3-3. Il peggior portiere di giornata è stato Svilar: l'estremo difensore della Roma ha chiuso con uno zero, pagando i cinque gol subiti contro l'Inter. In difesa il voto più basso (2) lo ha incassato Martin, che ha sbagliato un rigore contro la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 31ª giornata di Serie A Fantacampionato, la flop 11 della 21ª giornata di Serie ALa 21ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-0 del Como contro la Lazio, all'Olimpico. Fantacampionato, la flop 11 della 23ª giornata di Serie ALa 23ª giornata di Serie A è terminata con la netta vittoria del Milan sul campo del Bologna. Temi più discussi: Statistiche Fantacampionato: la flop 11 dopo trenta giornate di Serie A; Consigli fantacalcio, la FLOP 11 per la 31^ giornata; Statistiche Fantacampionato | la flop 11 dopo trenta giornate di Serie A; Fantacalcio 5 giocatori su cui puntare nel finale di stagione. Fantacampionato, la flop 11 della 27ª giornataDa Perin a Gudmundsson: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel ventisettesimo turno di campionato ... msn.com Statistiche Fantacampionato: la flop 11 dopo trenta giornate di Serie ADa De Gea a Morata: in un virtuale 4-3-3, ecco i giocatori, con almeno 15 partite a voto, che hanno collezionato la fantamedia più bassa fin qui ... msn.com 4 giocatori + 1 su cui puntare per il rush finale di stagione al fantacalcio Su chi punterai #fantacampionato #fantacalcio #consiglifantacalcio #fantallenatori #fantaconsigli - facebook.com facebook