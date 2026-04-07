A Fano, un giovane di 21 anni ha ferito con un coltello prima il fratello di 16 anni e successivamente anche i loro genitori. L’episodio si è verificato in una residenza del centro cittadino e ha portato all’arresto del ragazzo da parte delle forze dell’ordine. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi, ma sono stati necessari interventi medici. La situazione è attualmente sotto controllo.

A Fano un 21enne ha accoltellato prima il fratello di 16 anni e successivamente anche i loro genitori. Il giovane è stato fermato dai carabinieri per tentato triplice omicidio. Indagini in corso sul movente. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Accoltella i genitori e il fratello di 16 anni, fermato un 21enne a FanoAGI - Un ragazzo di 21 anni è in stato di fermo con l'accusa di aver accoltellato i genitori e il fratello di 16 anni.

Fano, accoltella i genitori e il fratello. Arrestato 21enne

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Accoltella i genitori e il fratellino nella notte: 21enne arrestato. Ha solo detto: Sono stato io. Padre e madre gravi: sono stati operatiViolenta aggressione in un’abitazione di Fano intorno alle 3.50. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Ancona. Il ragazzo avrebbe detto che voleva farlo da tempo. Indagini in corso. Il ... ilrestodelcarlino.it

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