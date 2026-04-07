Fano accoltella fratello e genitori | arrestato 21enne padre in gravi condizioni

Nella notte a Fano, in provincia di Ancona, un uomo di 21 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito con un coltello il fratello di 16 anni e i genitori, di 46 e 43 anni. La polizia ha arrestato il giovane in flagranza di reato, mentre il padre si trova in condizioni gravi. La scena si è svolta all’interno dell’abitazione, con i familiari feriti gravemente.

(Adnkronos) – Notte di violenza a Fano, in provincia di Ancona. Un 21enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l’accusa di triplice tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato il fratello di 16 anni e i genitori, di 46 e 43 anni. L’aggressione è avvenuta nella notte in via XII Settembre. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il 21enne stesse litigando con il fratello di 16 anni, quando la discussione è degenerata e lo ha accoltellato. I genitori sono intervenuti nel tentativo di fermarlo ed evitare conseguenze peggiori, ma sono stati a loro volta feriti. Dopo l’aggressione il 21enne è fuggito in strada, dove è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai carabinieri. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fano, sangue in famiglia, accoltella genitori e fratello dopo una lite: 20enne arrestato, il padre è graveAncora sangue in famiglia, ancora un giovane che armato di coltello tenta la strage, evitata per un soffio.

Pesaro, accoltella genitori e fratello: fermato 21enne di FanoNella notte, nella propria abitazione a Fano (PU), un 21enne ha accoltellato genitori e fratello.

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Fano, accoltella genitori e fratello di 16 anni: fermato 20enne per tentato triplice omicidioGrave episodio di violenza a Fano, vicino a Pesaro. Un giovane ventenne ha accoltellato i genitori e il fratello sedicenne. L'aggressione è avvenuta nella notte, in una famiglia di origine bengalese. tg.la7.it

«Sì, sono stato io»: ha confessato il ragazzo che ha accoltellato i genitori e il fratello sedicenne a Fano (Pesaro Urbino) nella notte - facebook.com facebook

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