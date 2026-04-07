Un ragazzo di 21 anni è stato fermato dalla polizia con l’accusa di aver ferito con un coltello i genitori e il fratello di 16 anni. L’episodio si è verificato a Fano e, al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’attacco né sul motivo che ha portato all’aggressione. La famiglia coinvolta è stata trasportata in ospedale, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

AGI - Un ragazzo di 21 anni è in stato di fermo con l'accusa di aver accoltellato i genitori e il fratello di 16 anni. Il tentato triplice omicidio è avvenuto questa mattina a Fano, poco prima delle 4. A dare l'allarme è stata la madre. Nell'abitazione di Via XII Settembre sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, che hanno trasferito i tre feriti all' ospedale regionale di Torrette di Ancona: due di loro sarebbero in gravi condizioni. La dinamica. Da quanto si è appreso, la famiglia ha origini bengalesi. A essere colpiti sono stati il padre del fermato, 46 anni, che è in condizioni gravi; la madre, 43enne, che nonostante le ferite è riuscita a dare l'allarme; e il fratello 16enne, che i carabinieri hanno trovato all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Accoltella i genitori e il fratello di 16 anni, fermato un 21enne a Fano

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