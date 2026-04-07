Nella notte a Fano, un ragazzo di 21 anni ha ferito con un coltello i genitori e il fratellino minore all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre. Due delle tre persone coinvolte sono state trasportate in condizioni gravissime. Il giovane ha dichiarato di averci pensato da tempo prima dell’aggressione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di pronto intervento e le verifiche del caso.

Orrore a Fano questa notte. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di 16 anni. Sarebbe stata la madre, 43 anni, nonostante le ferite, a riuscire a lanciare l’allarme, permettendo l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e fermato il giovane. I tre feriti, tutti appartenenti a una famiglia di origine bengalese, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona. Il più grave è il padre dell'aggressore, 46 anni, ricoverato in prognosi riservata insieme con la madre, mentre il fratello è sotto stretta osservazione medica. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratello minore nella notte a Fano: due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo»

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