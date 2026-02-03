Due giovani di Castel Volturno sono stati feriti con coltelli la scorsa notte in piazza Cavour, a Napoli. Sono stati portati in ospedale, ma le ferite non sono gravi. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi ci sia dietro l’aggressione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani, residenti a Castel Volturno, nel Casertano, sono stati aggrediti e accoltellati la scorsa notte in piazza Cavour a Napoli. Soccorsi e portati agli ospedali Cto e Pellegrini sono tati medicati e dimessi con prognosi di 20 e 10 giorn i. Hanno riportato tumefazioni e alcune ferite lacero contuse. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Due giovani accoltellati nella notte a Napoli: non sono gravi

Approfondimenti su Castel Volturno

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Castel Volturno

Due giovani accoltellati in piazza Cavour: indagini in corsoNAPOLI – Notte di violenza nel cuore della città. Poco dopo la mezzanotte i Carabinieri della stazione Stella sono intervenuti in piazza Cavour per Due giovani accoltellati in piazza Cavour: indagini ... marigliano.net

Notte di terrore, due giovani casertani accoltellatiSecondo le prime informazioni, si tratta di due 22enni originari di Castel Volturno, rimasti vittime di una aggressione a colpi di coltello da parte di alcuni soggetti al momento non identificati. casertanews.it

