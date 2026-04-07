Un giovane di 20 anni di origine bengalese ha ferito con un coltello i genitori e il fratello nella loro abitazione. Le condizioni del padre sono considerate molto serie, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire cosa sia successo. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento e non sono stati resi noti altri dettagli al momento.

Accoltella i genitori e il fratello 16enne a Fano (Pesaro Urbino) nella notte. L’aggressione è avvenuta all’interno di un nucleo famigliare di origine bengalese, poco prima delle 4. L’accoltellatore, un giovane che tra pochi giorni compirà 21 anni, è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio. Le tre persone ferite – il padre 46enne del responsabile dell’aggressione, la madre 43enne e il fratello 16enne – sono state trasferite in ospedale ad Ancona. Particolarmente gravi le condizioni del 46enne. Sono in corso indagini per comprendere la dinamica del tentato omicidio plurimo. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Fano, 20enne bengalese accoltella genitori e fratello

Pesaro, accoltella genitori e fratello: fermato 21enne di FanoNella notte, nella propria abitazione a Fano (PU), un 21enne ha accoltellato genitori e fratello.

Fano, accoltella i genitori e il fratello 16enne nella notte: il padre è grave, allarme lanciato dalla madreA Fano un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello 16enne: l'allarme è stato lanciato dalla madre dell'aggressore.