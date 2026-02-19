Referendum giustizia dopo gli attacchi alle toghe ora Meloni dice che qualcuno vuole la lotta nel fango

Il referendum sulla giustizia ha suscitato tensioni dopo le recenti polemiche contro i giudici, che hanno portato la premier a intervenire. Meloni ha affermato che alcuni cercano di far scendere il dibattito nel caos e nel pessimismo, senza volerlo. La premier ha precisato che il voto non riguarda il governo, ma il funzionamento del sistema giudiziario. Nel frattempo, alcuni esponenti politici hanno criticato le dichiarazioni di Meloni, accusandola di tentare di distogliere l’attenzione dai problemi concreti della giustizia. La campagna continua con scontri tra sostenitori e oppositori.

Dopo gli attacchi ai giudici degli scorsi giorni, la premier dice di non voler politicizzare il referendum sulla giustizia - "non è un voto sul governo" e accusa "qualcuno" di volere "la lotta nel fango". E sul richiamo di Mattarella afferma: "Parole giuste e doverose, no a toni apocalittici".🔗 Leggi su Fanpage.it Meloni sul referendum: “È un voto sulla giustizia, non sul governo. Tentativo di trasformare le urne in una lotta nel fango”Il presidente Meloni ha spiegato che il referendum riguarda la giustizia e non il governo, criticando chi tenta di usarlo per altri scopi. Referendum giustizia, Schlein e Conte dicono No: “Governo vuole sfuggire ai controlli”, “Torna la casta”Il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo ha suscitato forti divisioni politiche. Referendum giustizia, Conte: Parole Meloni sui magistrati fanno accapponare la pelle Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum giustizia, Csm: pratica a tutela della Cassazione. E si apre il caso Eccher-Bobbio; Che fine farà il voto fuorisede? Dopo il passo indietro sul referendum sulla giustizia, si punta a una legge popolare. I primi giorni di vera polemica nella campagna per il referendum sulla giustiziaIl magistrato Nicola Gratteri e il ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno accostato la riforma alla mafia, in modi diversi ... ilpost.it Arriva il via libera di Mattarella sul referendum per la giustizia, poi il monito: Rispettare la Cassazione. Cosa cambia nel quesitoIl capo dello Stato ha firmato il decreto che il Consiglio dei ministri aveva integrato in una seduta flash: le novità in vista del voto ... today.it "Voto No al referendum sulla giustizia, per merito di Nordio. Meloni Il paese ha bisogno di serenità, di un padre o di una madre, non di un cugino rabbioso. Mi ha attaccato mentre cucinavo il minestrone in cucina perché giorni prima avevo detto che Meloni er facebook #ottoemezzo Prodi vota No al Referendum Giustizia, Scanzi: “Endorsement che avrà un peso” x.com