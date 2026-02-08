I borghi più affascinanti e particolari dell'Umbria secondo la redazione di Fanpage

La redazione di Fanpage.it ha scelto i borghi più belli dell'Umbria. Tra i più affascinanti ci sono quelli con le ceramiche e la Terrazza sul lago Trasimeno. Questi luoghi uniscono storia, tradizioni e un’atmosfera unica.

Da quello delle ceramiche alla Terrazza sul lago Trasimeno, Fanpage.it ha selezionato i migliori borghi dell'Umbria, quelli che riescono a unire fascino, storia e tradizioni.

