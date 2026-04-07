Famiglie all’ora di pranzo davanti al pc | come ottenere il voucher da 1.200 euro per i bambini piemontesi

Le famiglie piemontesi interessate al voucher da 1.200 euro per i servizi per l'infanzia devono partecipare a un click day, che si svolgerà dall’ora di pranzo fino a fine giornata. La nuova edizione del voucher Vesta, rivolta a nuclei con Isee fino a 40mila euro, prevede questa modalità di accesso rispetto alle precedenti, che si svolgevano principalmente durante la notte. La procedura di richiesta avviene interamente online.

Non più in piena notte, come nel 2025, ma dall’ora di pranzo a fine giornata. Anche per la nuova edizione del voucher Vesta, che sostiene le famiglie piemontesi con Isee fino a 40mila euro nell’accesso ai servizi per l’infanzia, chi vuole richiedere il contributo deve partecipare a un click day. L’appuntamento è per le 12 del 21 aprile 2026. Le richieste saranno raccolte online, in base all’ordine di arrivo, tramite il sito www.vestapiemonte.it. La procedura del click-day rimarrà aperta per dodici ore, come hanno annunciato oggi – 7 aprile – il presidente della Regione Alberto Cirio e il suo vice Maurizio Marrone. Gli utenti dovranno inserire il codice fiscale dei figli per cui si fa domanda, le credenziali Spid, Cie o Cns, ed essere in possesso di un’attestazione Isee. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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