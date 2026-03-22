Famiglia nel bosco la casa di Palmoli pronta dal primo aprile Il Sindaco | Nathan fiducioso di riavere i figli

La casa nel bosco a Palmoli sarà pronta dal primo aprile, secondo quanto annunciato dal sindaco. La struttura, gestita dal Comune, è stata allestita come soluzione abitativa. Tuttavia, il sindaco ha precisato che la famiglia potrebbe non trasferirsi immediatamente e preferire attendere il ricongiungimento con i figli. La situazione resta in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sul futuro della famiglia.