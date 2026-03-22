Famiglia nel bosco la casa di Palmoli pronta dal primo aprile Il Sindaco | Nathan fiducioso di riavere i figli

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa nel bosco a Palmoli sarà pronta dal primo aprile, secondo quanto annunciato dal sindaco. La struttura, gestita dal Comune, è stata allestita come soluzione abitativa. Tuttavia, il sindaco ha precisato che la famiglia potrebbe non trasferirsi immediatamente e preferire attendere il ricongiungimento con i figli. La situazione resta in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sul futuro della famiglia.

A Fanpage.it il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli spiega che la casa green messa del Comune sarà disponibile dal primo aprile, ma la "famiglia nel bosco" potrebbe non trasferirsi subito e attendere il ricongiungimento con i figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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