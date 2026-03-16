Il sindaco di Palmoli | Per la famiglia nel bosco pronta casa green da 70 metri quadrati la pagherà il Comune
Il sindaco di Palmoli ha annunciato che il Comune metterà a disposizione una casa green di 70 metri quadrati destinata a una famiglia nel bosco. A Fanpage.it, il primo cittadino ha confermato che Nathan, una delle persone coinvolte, ha espresso l’intenzione di trasferirsi nell’alloggio. La struttura sarà finanziata dall’amministrazione comunale e pronta per essere abitata.
A Fanpage.it il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, conferma che Nathan è intenzionato a vivere nell'alloggio "green" messo a disposizione dal Comune. "Ci costerà un decimo rispetto ai 7.500 euro al mese che paghiamo per la struttura di Vasto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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