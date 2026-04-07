Falsissimo Ep 23 cala nelle views | l’inchiesta di Corona su Signorini perde colpi?

L’episodio 23 di Falsissimo, che conclude l’inchiesta sul sistema Signorini, ha registrato un calo di visualizzazioni rispetto ai numeri abituali. A circa 12 ore dalla pubblicazione, il video ha poco meno di 300 visualizzazioni. La diminuzione delle visualizzazioni ha attirato l’attenzione, considerato che i precedenti episodi avevano ottenuto numeri più elevati. La pubblicazione ha suscitato discussioni sui social e tra gli utenti.

L’episodio 23 di Falsissimo, che chiude l’inchiesta sul sistema Signorini, non sembra aver raccolto i consensi usuali; a circa 12 ore dalla pubblicazione, il video ha infatti poco meno di 300.000 visualizzazioni, un numero decisamente inferiore agli standard del format. Come rilevato da diversi utenti sui social, le ragioni del calo sono probabilmente da ricercarsi nelle festività pasquali, ma anche nella stanchezza fisiologica di un format o di un’inchiesta che sembra aver esaurito la sua spinta iniziale. L’episodio in questione si abbandona peraltro a divagazioni su argomenti piuttosto diversi tra loro, mostrando forse tra le righe le difficoltà di Corona nel creaare contenuti che non vadano a peggiorare ulteriormente la sua precaria posizione giudiziaria. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Falsissimo Ep. 23 cala nelle views: l’inchiesta di Corona su Signorini perde colpi? Falsissimo Ep. 23 – Corona chiude l’inchiesta su Signorini: il GF Vip usato come esca nella nuova testimonianzaL’episodio 23 di Falsissimo, intitolato La supponenza del potere, segna il capitolo finale di un’inchiesta durata oltre tre mesi, che Fabrizio Corona... Falsissimo censurato vola a 2 milioni di views: ecco cosa ha detto Corona su Pier Silvio e SignoriniLa censura, si sa, ha un effetto collaterale: amplifica ciò che vorrebbe silenziare. FALSISSIMO EP 22 LA RESA DEI CONTI - Fabrizio Corona