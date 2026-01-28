La vicenda di Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta per un video falsissimo che ha raggiunto due milioni di visualizzazioni. Corona, senza peli sulla lingua, ha commentato le ultime mosse di Pier Silvio e Signorini, avvertendo come spesso la censura finisca per rendere ancora più popolare ciò che si voleva tenere nascosto. La rete si infiamma e il suo messaggio spinge molti a riflettere su come si gestiscono le notizie e le opinioni in Italia.

La censura, si sa, ha un effetto collaterale: amplifica ciò che vorrebbe silenziare. E Fabrizio Corona lo sa bene. Lunedì 26 gennaio, nonostante l’ordinanza del Tribunale civile di Milano che gli intimava di fermarsi, l’ex re dei paparazzi ha trasmesso ugualmente la sua puntata di Falsissimo. Risultato: quasi 2 milioni di visualizzazioni in dodici ore sulla sola prima parte gratuita caricata su YouTube, a cui vanno aggiunte quelle della seconda parte a pagamento. Un successo clamoroso che dimostra come il divieto abbia trasformato il suo format in un fenomeno virale. Il giudice Roberto Pertile aveva accolto il ricorso d’urgenza di Alfonso Signorini, rappresentato dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, ordinando a Corona di rimuovere immediatamente tutti i video e i contenuti relativi al conduttore del Grande Fratello da ogni piattaforma social e hosting provider a lui riconducibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Falsissimo censurato vola a 2 milioni di views: ecco cosa ha detto Corona su Pier Silvio e Signorini

Approfondimenti su Pier Silvio Press

Il Tribunale di Milano ha ordinato il blocco dei contenuti di Falsissimo su Alfonso Signorini, accogliendo il ricorso di quest’ultimo contro Fabrizio Corona.

Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha analizzato le origini della fortuna di Silvio Berlusconi, sollevando dubbi sulle fonti dei suoi 113 miliardi di lire.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Falsissimo EP 21 parte finale: Fabrizio Corona anticipa che Samira Lui, Signorini e …

Ultime notizie su Pier Silvio Press

Argomenti discussi: Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Falsissimo, il delirio finale: Fabrizio Corona infanga tutti, grida alla censura e si incorona martire del sistema · LaC News24; Caso Signorini, accolta la richiesta: Corona non può pubblicare la puntata di Falsissimo; Fabrizio Corona replica a Signorini: Tanta paura della verità, io non mi fermo. Cosa succede ora.

Corona grida alla censura. Ecco perché il giudice ha bloccato Falsissimo accogliendo il ricorso di SignoriniNessun indizio del sistema basato su ricatti sessuali per favorire l'ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo del quale sarebbe responsabile Signorini, si legge nell'ordinanza del Tribunale di ... ilfattoquotidiano.it

Falsissimo, Fabrizio Corona urla alla censura: Hanno provato a bloccarci, ma domani uscirà tuttoCresce l'attesa per la seconda puntata di Falsissimo, il nuovo podcast di Fabrizio Corona. Domani dovrebbe essere condiviso su Youtube il secondo atto dell'inchiesta incentrata sul cosiddetto Sistema ... movieplayer.it

Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di dare l'ok al programma - facebook.com facebook

Mediaset (e Pier Silvio Berlusconi) rispondono a Fabrizio Corona dopo Falsissimo: «La libertà di espressione non sarà mai libertà di gogna» x.com