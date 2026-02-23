Consiglio comunale nominata la commissione per decretare i nomi da inserire nell' albo d' oro

Il consiglio comunale ha scelto i membri della commissione per l’albo d’oro, dopo aver approvato la delibera con 30 voti favorevoli. La decisione deriva dalla necessità di individuare i nomi da inserire nel riconoscimento del 2026. La seduta del 23 febbraio ha visto la partecipazione di un rappresentante per ogni gruppo politico. La commissione ha ora il compito di selezionare i candidati più meritevoli.

Nell'ultimo consiglio, nella seduta del 23 febbraio, è stato nominato con 30 voti a favore i consiglieri comunali (uno per gruppo) componenti della commissione per le iscrizioni all'albo d'oro per l'anno 2026. Si tratta di: Lorenzo Ermenegildi Zurlo (PD); Laura Tanci (Anima Perugia); Cesare Carini (Pensa Perugia), Stefano Nuzzo (M5S), Lorenzo Falistocco (AVS), Fabrizio Ferranti (Perugia per la sanità pubblica), Lucia Maddoli (Orchestra per la Vittoria), Margherita Scoccia (gruppo omonimo), Riccardo Mencaglia (FdI), Edoardo Gentili (FI), Chiara Calzoni (Perugia Civica), Leonardo Varasano (Progetto Perugia), Gianluca Tuteri (Misto).